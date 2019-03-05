استنكار أردني لتهديد أمريكي يحذر من التعامل مع السوريين

استنكار أردني لتهديد أمريكي يحذر من التعامل مع السوريين

الأردن – استنكر النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، تهديد الملحق التجاري الأمريكي في سفارة واشنطن لدى عمّان التجار الأردنيين وتحذيرهم من التعامل مع نظرائهم السوريين.

وقال الدغمي في مستهل جلسة نيابية: “هذا الملحق قام ببلطجة تخالف كافة الأعراف الدبلوماسية وقام بالتنبيه على تجار وصناعيين أردنيين وهددهم بالملاحقة في حال تعاونوا مع سوريا”.

وأضاف: “هذه الإجراءات دليل على فشل الإدارة الأمريكية في حربها الكونية لتدمير سوريا”، مشيرا إلى أن الأردنيين من أول الشعوب التي يحق لها التعامل مع السوريين.

واعتبر الدغمي، أن تصرف الملحق الأمريكي في اجتماعه مع تجار الأردن يرقى إلى أن يكون “بلطجة وزعرنة وتصرفا أرعنا”.

ودعا النائب الدغمي حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءاتها ضد هذا التصرف، وشدد على طيب العلاقات الأردنية السورية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية