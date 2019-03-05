كولومبيا – اكتشف علماء جامعة كولومبيا الأمريكية، أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، والتي تساهم في عملية تسوس الأسنان والتهاب اللثة، تعجل من تطور سرطان القولون.

ويفيد موقع “MedicalXpress” بأن الباحثين اكتشفوا غياب بروتين “Annexin A1” في خلايا القولون السليمة، والذي يحفز نمو الأورام الخبيثة.

وخلال التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران، اتضح أن كبح نشاط هذا البروتين منع بكتيريا “Fusobacterium nucleatum” من تنشيط مسار الإشارات التي تساعد على تطور السرطان، وأبطأ نمو الأورام الجديدة.

كما حلل الباحثون معطيات عن الحمض النووي الريبي لـ 466 مصابا بسرطان القولون، واتضح أن ازدياد نشاط بروتين “Annexin A1” كان مرتبطا بأسوأ التكهنات، بغض النظر عن الجنس والعمر ومرحلة المرض.

ويعمل الباحثون حاليا على تطوير طريقة لتشخيص أنواع السرطان بمساعدة بروتين “Annexin A1” كمؤشر حيوي، وجعله هدفا للأدوية الطبية الجديدة.

المصدر: لينتا. رو