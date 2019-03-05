البنتاغون يوصي بزيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا

البنتاغون يوصي بزيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا

الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي

الولايات المتحدة – أوصت القيادة الأمريكية في أوروبا EUCOM التابعة للقوات المسلحة الأمريكية، بزيادة عدد القوات الأمريكية المتمركزة بشكل دائم والمناوبة في أوروبا.

وجاء في كلمة للقائد العام لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي خلال جلسة استماع أمام لجنة شؤون القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

وقال سكاباروتي في هذا الصدد: “بالنظر إلى الوجود العسكري المحدث والعداء المتزايد لروسيا، فإن EUCOM توصي بزيادة عدد قواتنا المنتشرة بشكل دائم والمناوبة من أجل تعزيز قدراتنا الرادعة”.

المصدر: تاس