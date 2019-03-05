ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مع رئيس الهيئة العامة للزراعة و الثروة الحيوانية والبحرية محمد عبد العالي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي أبرز نتائج الأعمال المتفق عليها لاستكمال مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر.

المجتمعون اتفقوا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعضوية كل من رؤساء” المؤسسة الوطنية للموارد المائية، الهيئة العامة للكهرباء،هيئة تنمية جنوب الجبل الاخضر” وذلك لعقد اجتماعات دورية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة ستتولى مهام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بناءاً على توصيات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة الذين أجريا زيارة في وقت سابق للمشروع.

وتقضي التوصيات باستكمال الأعمال المتفق عليها في هيئة تنمية جنوب الجبل الأخضر وإيجاد الحلول الناجحة والسريعة لها فيما أكد رئيس الحكومة المؤقتة على ضرورة الاهتمام والمتابعة لعمل هذه اللجنة.

هذا وضم الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري ورئيس هيئة تنمية جنوب الجبل الأخضر سليمان رحيل إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

