ليبيا – يشارك وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالقاهرة في الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

الإجتماع سيبحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية السبل الكفيلة بمساعدة الليبيين على التوصل الى توافق من أجل إطلاق حوار ليبي – ليبي على قاعدة الاتفاق السياسي ووفق خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية.

وسيكون الاجتماع مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر مستجدات الوضع في ليبيا وتحديد الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف الليبية وإعادة تنشيط العملية السياسية.

وذلك من منطلق الإيمان بالدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به دول الجوار في مرافقة الأطراف الليبية وإسنادها في مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة وبما يساعد على إنهاء المرحلة الإنتقالية والاتجاه نحو اجراء انتخابات حرة وديمقراطية وبناء المؤسّسات الدستورية الدائمة للدولة الليبية بما يضمن استقرار ليبيا وأمنها.