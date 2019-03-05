ليبيا – إعتبر السفير الألماني لدى ليبيا في أول زيارة له إلى الزنتان بأنها مدينة ذات موفع إستراتيجي مهم، لافتاً لملاحظته وجود التماسك الإجتماعي وقدرة سكان المدينة على إستعادة حيويتهم.

السفير الألماني إجتمع وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” مع المجلس البلدي الزنتان حيث تم إستعراض المشاريع المقامه هناك.

وأكد السفير دعم بلاده عبر الجمعية الألمانية للتعاون الدولي البنية التحتية وبناء القدرات، مثمناً عمل عميد بلدية الزنتان في تطوير الاقتصاد وتعزيز دور المرأة ورعاية الشباب.

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