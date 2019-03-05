ليبيا – أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريما اليوم الثلاثاء عن تقديره لاستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة .

جاء ذلك وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الإيطالية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” في اجتماع مثمر عقده السفير مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

الجانبين إستعرضا خلال الإجتماع التقدم المحرز في متابعة اجتماع أبوظبي.

يشار إلى أن مؤسسة النفط قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه والتي قالت بأنها تسببت في خسائر في الانتاج قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي.