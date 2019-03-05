ليبيا – قال رئيس هيئة تداول الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي إن المستثمر يبحث عن الاستقرار في كامل ليبيا ليتمكن من الإستثمار بدون مخاطر سياسية أو تنظيمية.

الشحومي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”أن المستثمر يبحث عن مقومات استثمارية معروفة ترتكز على استقرار سياسي وأمني واقتصادي ونقدي عبر البنك المركزي ومنظومة البنوك التجارية عبر مؤسسات داعمة لعمل المستثمر.

الشحومي أضاف أن الفرص الاستثمارية في ليبيا كبيرة ومتعددة في عدد من المناطق سواء بالشرق أو الغرب أو حتى مناطق الجنوب الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام.

وألمح الشحومي إلى أن هناك مجالات صناعية كبيرة واعدة في ليبيا مثل الصناعات النفطية والطاقات المتجددة والمعادن وصناعة الأسمنت والتعدين بالإضافة إلى المقومات السياحية الكبيرة.

وشدد المحلل الإقتصادي على أنه من أجل تحويل هذه الفرص إلى مشروعات استثمارية حقيقية لا بد من إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وبسط سيطرة الأمن في ربوع ليبيا كافة.