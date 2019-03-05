ليبيا – شدد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي على أهمية اجراء انتخابات فى ليبيا ووضع قوانين منظمة للإستحاق الانتخابي عبر مجلس النواب ووفقا للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي.

الشعافي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين أن الشعب الليبي يعاني جراء الانقسام الراهن في المؤسسات وما وصفه بالادارات القمعية مثل ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزى.

وأوضح عضو مجلس النواب أن جميع المؤسسات تتحرك بشكل منفرد دون الانصياع لأى اجراءات تصدر من مديري تلك الادارات، مشيرا إلى ان ذلك لن يتم القضاء عليه إلا عبر دستور يحكم العلاقات بين مؤسسات الدولة ووحدة مجلس النواب ولملمة أوراقه بعد أن فرقته الحكومات وعرقلة مسيرته التشريعية والرقابية حكومات غير شرعية.