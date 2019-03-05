ليبيا – صرح عضو مجلس النواب عيسى العريبي بأن البرلمان ناقش في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء إعتراض بعض النواب على أداء اليمين القانونية والذين قد تم منحهم الثقة في الجلسة السابقة بتاريخ الـ26 من شهر فبراير الماضي.

العريبي أوضح بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب أنه تم التأجيل لإعطاء فرصة لمزيد من التشاور بين النواب،قائلاً:”إن جلسة اليوم كانت ممتازة وقد تم فيها اعتماد الميزانية بشكل رسمي وإحالتها للحكومة المؤقتة”.

وأكد العريبي أن الإشاعات المتداولة حول المشادات التي حصلت بمجلس النواب يوم أمس الاثنين كانت مشادات عادية نتيجة النقاشات الصعبة وكل ما تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول ذلك فهو أمر مبالغ فيه.