ليبيا – توعدت منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة بإمرة اللواء المبروك الغزوي اليوم الثلاثاء بإستعمال القوة المفرطة ضد مهربي الوقود في المنطقة الجنوبية .

وفي تعميم تلقته منها المرصد ممهور بتوقيع الغزوي ، توعدت الغرفة بأنها ستتعامل مع أي شاحنات صهاريج الوقود خارج الطرق الرئيسية من قبل السلاح الجوي مباشرة .

كما أعلنت المنطقة العسكرية سبها بأنها باشرت في مراقبة الطرق التي يستعملها المهربين لتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية متوعدة بضربها أينما كانت أو وجدت .

وأكدت المنطقة العسكرية سبها وغرفة عمليات القوات الجوية بإمرة اللواء محمد منفور بأنها لن تتحمل أي مسئولية قانونية بعد هذا البلاغ إعتباراً من يوم الخميس القادم .

المرصد – متابعات