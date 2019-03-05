ليبيا – أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الثلاثاء عن البدء بقبول معاملات الزبائن للحصول على مخصصات أرباب الأسر المستحقة لعام 2018 استجابة لمنشور المصرف المركزي رقم 2 للعام 2019 والصادر بتاريخ 28 فبراير.

المصرف أوضح في تدوينه له عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أن عملية شحن المخصصات على بطاقة المستخدم ستتم على ذات البطاقة التي سبق أن تم منحها للمواطنين خلال العام 2018 للاستفادة من المنحة.

وطالب المصرف المواطنين بضرورة تعبئة بيانات النموذج الخاص بالتقدم لشراء العملة، منوهاً لضرورة تعبئة خانة رقم الهاتف الشخصي للمُستفيد.

كما أكد المصرف على أنه لن يتم شحن البطاقة بالنقود إلا للبطاقات التي قدم أصحابها أرقامهم الخاصة وشهادة وضع عائلي مستخرجة حديثاً.

وبيّن أنه بإمكان زبائنه الحصول على نموذج طلب شراء عملة من خلال زيارة موقعه الإلكتروني وتحميله من الخانة المخصصة لذلك.