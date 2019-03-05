ليبيا – قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي إن مخصصات أرباب الأسر لعام 2018 تم تنفيذها بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، مشيراً إلى أنه في آخر السنة تم ملاحظة أن المبلغ الذي تم صرفه بلغ 7مليون و 450 ألف مخصص للرقم الوطني مع العلم أنه تم إستلام قاعدة بيانات من 1-3-2018 وكان عدد الليبيين 7مليون و800 ألف.

السيوي إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين أن ذلك تضارب مع تصريحات رئيس المصلحة الحالي الذي قال إن الليبيين عددهم حوالي 7 مليون و 200 ألف وفي عام 2016 كان هناك تصريح لرئيس المصلحة السابق الذي تحدث فيه أن عدد الليبيين 6 مليون و800.

وأشار إلى أن هذه البيانات المتضاربة شكلت لدى المصرف مجموعة من الشكوك حول مدى دقة البيانات الصادرة، لافتاً إلى أنه في نهاية عام 2018 وبعد مراجعة المنظومة تبيّن أن هناك الكثير من البيانات غير الدقيقة ووجود أرباب أسر لا ينتمون لها بالأضافة لأرقام وطنية لدى أشخاص لعائلة غير خاصة بهم حيث تعطى المنح بناء على الأرقام الجديدة.

وأكد على وجود الكثير من المتوفيين والمواليد الذين لم يتم تحديثهم عبر منظومة السجل المدني بالتالي عدد الليبين المصرح به كبير جداً ومن المستبعد الوصل لهذا العدد الأمر الذي دفع مصرف ليبيا المركزي لعدم التسرع في صرف مخصصات الـ 500 بهدف منح مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة الوطنية للمعلومات فرصة تنظيم قاعدة البيانات.

السيوي أضاف:” بعد علمنا من بدء المصلحة والهيئة في تنظيم قاعدة البيانات وعقب التأكد أن الوضع قد لا يسعفهم أن ينتهوا من المعلومات خلال الشهرين ولمصلحة الوطن والمواطن رأينا أن ننفذ باقي الـ 500 دولار التي أقرت من الرئاسي ونؤجل صرف باقي المخصصات لسنة 2017 حتى تكون عندنا قاعدة بيانات موثوقة نعتمد عليها”.

وإستطرد حديثه مشيراً :”أن المنظومة موجود فيها التزوير وعندما أطلقنا الـ 500 دولار الإضافية أخذنا باعتبار الحالات التي تم اكتشافها والآن العائلة التي أخذت مخصصات ليست لها أو إضافية ستجد اسمها عند تقديم المنحة الجديدة بأنها مرفوض عليها التعامل حتى تعالج المشكلة الخاصة بها”.

وكشف عن إعتمادهم آلية جديدة للتقليل من الحالات غير الصحيحة الموجودة في قاعدة البيانات ففي السابق كان الإعتماد على مصلحة الأحوال المدنية أما الآن الإعتماد يكون بالعمل مع مصلحة الأحوال المنية والبيانات الموجودة في ما يعرف “مشروع الرقم الوطني” الذي أحيل لهيئة المعلومات، مؤكداً على أن هذه الآلية ستحسن من التشوه والتزوير الحاصل.

وبيّن أنه في مصرف ليبيا المركزي هناك منظومة مخصصات أرباب الأسر التي تتعامل مباشرة وتأخذ معلوماتها من مصلحة الأحوال المدنية أي أن المواطن في حال تقدمه للمصرف يكون رقمه الوطني ورقم القيد مباشرة يتم الإتصال عبر ما يسمى “مود سيرفيس” لمنظومة مصلحة الأحوال المدنية الموجودة في إدارة تطبيق المعلومات لدى المصلحة وما هو موجود في المنظومة يتم التعامل معه في مصرف ليبيا المركزي.

السيوي تابع قائلاً:”لدينا ثقة في المؤسسات الآن قائمة مصلحة الأحوال بتنظيف القاعدة وحسب ما صرح به مسؤول المصلحة وهو مشروع انطلاقة الذي يقارن بين البيانات الورقية مع البيانات الرقمية والهيئة العامة للمعلومات وأيضاً بيانات مشروع الرقم الوطني سينطلق في عملية تنظيفها و أعتقد أن الفترة التي صرحوا بها حوالي 4 أشهر ستكون كافية لو التزموا بالوقت حتى يكون هناك منظومة جيدة في البيانات الخاصة بها بنسبة 90-95 % , في ما يخص الجانب المصرفي و الدين العام هذه لا استطيع أن أجيبك عنها لأنها ليست من اختصاصي”.