ليبيا – عُقد في مدينة الزاوية اليوم الثلاثاء إجتماع ضم كل من عميد المختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة وعميد على الآغا آمر غرفة عمليات الزاوية.

ونقل مراسل صحيفة المرصد عن العميد فرنانة تأكيده بأن الإجتماع حضره أيضاً عقيد المبروك سريط آمر الكتيبة 159 مشاة وعدد من ضباط غرفة عمليات الزاوية وضباط من الكتيبة المشار لها بالمدينة .

وإتفق المجتمعون على التنسيق من أجل فتح بوابات للشرطة العسكرية فى مدينة الزاوية وقد تم الإتفاق على بالفعل على فتح عدد منها لتكون بذلك بوابات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة .

وكشف فرنانة بأن الكتيبة 159 مشاة وغرفة عمليات الزاوية ستتولو تأمين البوابات وتوفير الحماية اللازمة بهدف المجاهرة بالأمن وأكد الحضور على السير قدماً من أجل بسط الأمن داخل المدينة وعلى إستمرارهم فى دعمهم للجيش الليبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

المرصد – خاص