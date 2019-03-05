ليبيا – قامت مديرية أمن رقدالين أمس الإثنين بالتعاون مع مديرية أمن الجميل و فرع الشرطة الزرعية بتكليف دوريات إلى منطقة العسة والتنسبق في مابينهم لتأمين الحدود الليبية التونسية ومحاولة القضاء على تهريب الوقود.

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مديرية أمن راقدالين قامت مع مديرية أمن الجميل بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية بقفل الطرق الفرعية التي يتخدها المهربين كممر لتهريب الوقود وسوف نقوم بتكثيف الدوريات وضبط المهربين والضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بشدة.

وقدمت المديرية كل الشكر و التقدير للمراكز والأقسام بمديرية أمن الجميل ومديرية أمن رقدالين وفرع الشرطة الزرعية