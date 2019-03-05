بغداد: حركة التحالف الدولي برّا وجوّا محدودة ومشروطة

بغداد: حركة التحالف الدولي برّا وجوّا محدودة ومشروطة

بغداد – أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن حركة قوات التحالف الدولي برا وجوا تخضع لسياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة.

وقالت القيادة: “التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) لم ينفذ أي عملية عسكرية في غرب الأنبار وجميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة”.

وتابعت: “العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل، في التدريب والاستشارة والدعم اللوجستي والحركة على الأرض وفي الجو، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة”.

المصدر: RT