ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الإجتماع الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كان من المزمع عقده في الكويت وليس أبو ظبي لكن الأولى إعتذرت عن ذلك، مشيراً إلى ان أي شخص ليبي في هذه الظروف يرحب بأي لقاء يجمع ما بين الليبيين مع العلم أن هناك عدة إجتماعات عقدت قبل هذا اللقاء في فرنسا وإيطاليا وتونس.

بن شرادة قال خلال إستضافته عبر برنامج” بلا رتوش” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابتعه صحيفة المرصد إن البعض يرى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة كان يبحث عن ضمانات داخلية ودولية بخصوص مخرجات المؤتمر الجامع وما حصل في أبو ظبي يعتبر نواة للمؤتمر.

وأكد على أن كل الشعب الليبي يريد انتخابات بإعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء الأجسام المنقسمة وهو ما يعتبر نواة للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين والذين سيقررون بأن يكون حكم العسكر أم لا، مضيفاً أن البعض أصبح لديه فوبيا من حكم العسكر.

ولفت إلى ان مثل هذه اللقاءات إعتاد عليها المشهد الليبي منذ عام 2011 سواء المنتخبين من فترة المؤتمر الوطني العام الذي شهد لقاءات مع زعماء مدن وقبائل لتشكيل الحكومات حتى من قبل مدن معينة لفرض الأمر الواقع في ظل إعتماد هذه الإجتماعات على الكم الهائل الذي يملكه أي طرف من السلاح لذلك ما يحصل في ليبيا ليس أمر غريب على حد تعبيره .

كما إستطرد حديثه قائلاً :” السراج اجتمع مع المشير حفتر الذي ليس كالضباط الذين في المنطقة الشرقية الذين لا يجتمع بهم أحد لأنه ضابط ورئيس مؤسسة وتحت سيطرته ثلثي التراب الليبي لهذا بالتأكيد سيكون صوته عالي وسيجلسون معه وهذا ما أعتدنا عليه”.

ورحب خلال مداخلته بإنتصارات المؤسسة العسكرية التي يجب أن تسيطر على التراب الليبي بالكامل، مبيناً أن السلطة العسكرية والحكم العسكري ذهب فلا يوجد حكم عسكري وبالتأكيد ليبيا دولة مدنية بحسب قوله.

وأضاف :” أمامنا استحقاق وهو الانتخابات فمن ضمن لقاء ابو ظبي قبول الطرفين على الأقل بالإنتخابات شخصياً أرى أن هناك طرف صحيح يملك وطرف لا يملك شيء فحفتر صحيح يملك في الشرق والجنوب لكن بالنسبة للسراج هناك أطراف أخرى في المنطقة الغربية عدم حضورها يفشل مخرجات الاتفاق، نحن كدولة ليبيا في منظومة عالمية ولسنا وحدنا وهذه المنظومة لها رأي بمن يكون نظام الحكم في ليبيا سواء عسكري أو مدني والشعب الليبي من جهته لن يقبل حكم العسكر”.

بن شرادة أفاد أن أعضاء المجلس الرئاسي يشاهدون السراج وهو يصدر قرارات فردية لأنهم يعتبرونه أمر واقع في طرابلس أما ما يتعلق برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فهو حالياً لا يملك شيء لأن المشير حفتر هو من يسيطر على المنطقة أمنياً وليس مدنياً.

ويرى أن الوضع الحالي في ليبيا لا يسمح بوضع نصوص وقوانين لأن البلاد في وضع حرج ومهددة بالإنقراض فلولا العمليات العسكرية في الجنوب لفقدت ليبيا المنطقة بشكل نهائي، متوقعاً أن يكون الدافع وراء ذهاب المشير حفتر لإجتماع أبو ظبي هو تفويض من المستشار صالح بدليل عدم إصداره أي تصريح حول اللقاء لهذه اللحظة.

ورد على التسريبات التي تتحدث عن مخرجات اجتماع باليرمو بشأن تكوين مجلس رئاسي يكون برئاسة السراج فوراً ومن ثم أحد أعضاء الرئاسي يختاره المشير حفتر قائلاً:”لم يحدث هذا الكلام لأن البعثة الاممية لم تذكر ذلك وما تم هو الاتفاق على قبول مخرجات المؤتمر الجامع والسلطة العسكرية تحت السلطة المدنية وعلى مرحلة انتقالية أخرى لأن المؤتمر الجامع قريب ولن يكون هناك استفتاء على الدستور ولابد أن يكون هناك ضمانات لأن ليبيا مقسمة”.

وشدد على أهمية توافق الجميع دون إقصاء أحد خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة، مشيراً إلى أن الأطراف الحقيقية ستكون في المؤتمر الجامع لتقرر أنها مرحلة عسكرية و سلطة عسكرية تكون تحت سلطة مدنية.

عضو مجلس الدولة إعتبر أن “السراج تم تمثيله في إجتماع أبو ظبي على أنه طرف وهو لا يعتبر طرف ولا يملك شيء لذلك يجب أن تكون هناك قوة فاعلة في المناطق والمنطقة الغربية لكن بالنسبة للمنطقة الشرقية أرى حفتر كافي حضوره لأنه يسيطر على هذه المنطقة أمنياً أما السراج تكمن سيطرته داخل بلدية طرابلس دون وجود أي سيطرة له خارجها”.

ونوّه إلى أنه توجد بالمنطقة الشرقية والجنوبية مؤسسة عسكرية وليس أشخاص وهناك ضباط في الجنوب وأمراء كتائب و عسكريين لكن بالنسبة لحكومة الوفاق فهي تمتلك المال فقط والسراج كقائد أعلى لم يبني مؤسسة عسكرية ولن يبنيها على حد قوله.

ختاماً طمأن الشعب الليبي أن ليبيا لن تكون دولة عسكر وهناك دعم دولي لهذه الفكرة ولتجنب حرب في طرابلس، مؤكداً على أن العمليات العسكرية الآن هي عبارة عن فرض أمر واقع لتقاسم السلطة.