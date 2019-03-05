ليبيا – التقت وزير الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات إیمان بن یونس أمس الإثنين مع وزیر الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة أبوبكر المنصوري ومستشار رئیس المجلس الرئاسي لشؤون الزراعة خالد بن محمود.

اللقاء تضمن وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الحدیث حول إعادة ھیكلة الوزارة بما یتوافق مع خطة التطویر المؤسسي المطبقة وتفعیل المؤسسات وذلك من خلال دورھا في تحقیق التنمیة الزراعیة بما یتماشى مع خطط التنمیة المستدامة للزرعة لعام 2030 وفقاً للإطار الاستراتیجي لمنظمة الأغذیة والزراعة “الفاو”.

وتضمن اللقاء علاقة الوزارة بالمؤسسات ذات العلاقة مثل ھیئة الموارد المائیة وكذلك المؤسسات التابعة للوزارة مثل جھاز استثمار میاه النھر الصناعي.

وناقش الوزير التحدیات القائمة التي من أھمھا التضخم الوظیفي وكیفیة وضع حلول له والمشروعات الاستراتیجیة المتوقفة خاصة وأنه يجب أن يكون للوزارة دور كبیر في تحقیق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.