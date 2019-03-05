ليبيا – تتوالى البيانات المنشقة عن إجتماع زوارة الذي إنعقد يوم أمس الأول وضم مشائخ وحكماء عن المنطقة الغربية ، حيث أصدر المجلس الأعلى لقبائل ومشائخ النوائل بياناً اليوم الثلاثاء مؤكداً بأن من حضر بإسم القبيلة في هذا الإجتماع لايمثل إلا نفسه كونه منتحل للصفة لحضوره بغير تخويل منها .

وفي ذات البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أكد مشائخ النوائل بمدينة الجميل أقصى غرب ليبيا بأن بعض الأشخاص يحضرون الاجتماعات وليس لديهم أي صفة وبدون علم مشائخ القبائل، وخاصة الاجتماع الأخير الذي عقد بمدينة زوارة .

وأكد البيان بأن الأشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا علاقة لقبيلة النوائل أو المجلس الأعلى للأعيان بمدينة الجميل بهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع لا يمثلون إلا أنفسهم .

وأكد المجلس الأعلى لقبائل النوائل وشيخ القبيلة بأنهم لا يعتدون بحضور أي اجتماع داخل البلاد أو خارجها إلا بتكليف رسمي من المجلس الأعلى لقبائل النوائل أو مشائخ القبيلة مجتمعة .

وختم بيان النوائل مؤكداً بالقول : ” نعلن بأننا داعمين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل إقامة الدولة، ونبارك الانتصارات التي تحققت بالجنوب الحبيب وهذا للعلم ” .

وكان المجلس الإجتماعي لقبائل صرمان قد أصدر مساء أمس الإثنين بياناً مماثلاً أكد فيه بأن شخص يدعى زايد الماقوري إنتحل صفة القبيلة وحضر هذا الإجتماع دون علم منها ، كما أكد البيان دعم المدينة وأهلها الكامل للقوات المسلحة وهو الأمر ذاته الذي أكدته اليوم قبائل مدينة الرجبان وبلديتها .

المرصد – متابعات