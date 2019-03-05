ليبيا – أصدر مجلس أعيان قبائل مدينة صرمان بياناً بخصوص الإجتماع الذي عُقد أمس الأحد في مدينة زوارة وضم ممثلين وحكماء عن مدن وقبائل المنطقة الغربية ، مؤكداً بأن المدينة غير معنية بكل ماصدر عن الإجتماع الذي حمل إشارات ضمنية مناوئة لتحركات القوات المسلحة في غربي البلاد.

وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه ، أكد مجلس أعيان قبائل صرمان ، بأن لا أحد يمثله إلا رئيس المجلس الشيخ البشير الهادي أبو جناح ، أو من يفوضه بكتاب رسمي منه وذلك في أول تأكيد منه على الأنباء المتادولة حول إنتحال شخص آخر لصفة من المجلس حضر بها إجتماع زوارة .

وأكد البيان بأن الشخص الذي حضر الاجتماع الذي عُقد بمدينة زوارة لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل أهالي واعيان صرمان ، وبأن ما صدر عن الاجتماع لا يعني المدينة أو أهلها في شيئ

وختم قائلاً : ” يعلن مجلس أعيان قبائل صرمان الدعم الكامل للقيادة العامة للقوات العربية الليبية ، ويبارك انتصارات الجيش العربي الباسل في الجنوب الحبيب ، المجد والخلود للشهداء ، والخزي والعار للخونة الأشقياء أذيال الاستعمار ” .

المرصد – متابعات