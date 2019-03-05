انجلترا – أثبتت الدراسات فوائد الفواكه والخضروات الطازجة لجسم الإنسان، وكشفت اختبارات جديدة أنّ “الفواكه والخضروات المجمّدة أو المعلبة تتميز بفوائد عالية جداً، في حين أنّ استهلاك الخضروات والفواكه الطازجة قد لا يكون صحياً”.

ووفقاً لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإنّ “مجموعة من العلماء عمدوا إلى فحص مستويات الفيتامين C في كل من التوت، الأناناس، الذرة الحلوة، الجزر والبازلاء، ووجدوا فرقاً صغيراً بين الأنواع الطازجة والمجمدة، ولفتوا إلى أنّ عينات التوت والبازلاء المجمّدة تحتوي على مستويات أعلى من الفيتامين، في حين أن التوت الطازج يحتوي على نسبة أقل”.

وطبقاً للصحيفة، فإنّ “العلماء وجدوا أيضاً أنه لا فرق يذكر بشأن مستويات الفيتامين بين عينات الأناناس والجزر المجمّدة والطازجة”.

وكالات