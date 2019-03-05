الولايات المتحدة – مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014.

وجاء في البلاغ الصادر عن البيت الأبيض والموجه إلى الكونغرس، امس، أن “الأعمال والسياسات التي يدور الحديث عنها في المراسيم ذات الشأن لا تزال تشكل تهديدا غير اعتيادي على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة”.

واتهم ترامب روسيا بـ “تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهديد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

ومدد الرئيس الأمريكي سريان العقوبات التي فرضتها إدارته في سبتمبر 2018، وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مارس وديسمبر عام 2014 عاما آخر، اعتبارا من السادس من مارس الجاري.

وتشمل العقوبات عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، وشركات ومؤسسات روسية، وكذلك مسؤولين في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد شرقي أوكرانيا.

المصدر: تاس