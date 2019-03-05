تركيا – بدأت في معبر “أونجو بينار” التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري، فعاليات العبور المباشر بعد توقف دام نحو 8 أعوام، نتيجة الحرب الداخلية في سوريا.

واعتبارا من اليوم الثلاثاء، بدأت الشاحنات التركية بالعبور مباشرة نحو الداخل السوري، بعد إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة.

وعلم مراسل الأناضول من مسؤولين في المعبر، أن نحو 50 شاحنة تركية عبرت الحدود صباح اليوم الثلاثاء.

وفي تصريح للصحفيين، أعرب سردار توهومجو الذي يعمل في قطاع النقل بالمنطقة، عن أمله في أن تستمر عمليات العبور بعد الانتخابات المحلية، التي ستجري في تركيا نهاية الشهر الجاري.

وتابع: “بفضل فتح المعبر للعبور المباشر، تمكن السائقون وشركات النقل من اختصار المسافة والوقت.. ففي السابق كنا نحتاج 4 ساعات للوصول إلى مدينة أعزاز، بينما الآن نصل المدينة المذكورة خلال 15 دقيقة”.

من جانبه قال السائق نوري كوش: “كنا على مدار السنوات الست الماضية، نفرّغ حمولة الشاحنات في المنطقة العازلة ليتم تحميلها على الشاحنات السورية، لكننا الآن نعبر الحدود مباشرة ونفرغ حمولة الشاحنات في الأماكن التي سيتم فيها التفريغ”.

الأناضول