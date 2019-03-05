ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أمس الاثنين رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق التحديات والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة لتنفيذ أعمال التهيئة وفتح المسارات وإزالة مخلفات البناء بتاورغاء.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة توفير الدعم لشركة النظافة تاورغاء بالآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وبدوره،أشاد جلالة بجهود وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة بمدينة مصراتة في القيام بأعمال الإزالة والنظافة العامة بتاورغاء،مؤكدا على ضرورة تسهيل عملية الحصول على المعدات للمضي قدما في أعمال التهيئة تمهيدا لتفعيل الخدمات القطاعية بالمدينة.

هذا وحضر اللقاء كل من متابع شركات الخدمات العامة بوزارة الحكم المحلي محمد عصر ورئيس مجلس إدارة شركة النظافة العامة بمدينة مصراته هيثم بعيو بالإضافة إلى مقرر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراته.