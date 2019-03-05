الصين – تخطط الصين لتخفيضات في الضرائب، وإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية في مسعى لدعم اقتصادها، الذي تباطأ في 2018 إلى أدنى معدلاته في نحو 30 عاما.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم، إن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 و6.5 بالمئة في 2019.

وحذر لي من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وتعهد بإبقاء الاقتصاد على أرض صلبة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية، مؤكدا أن السياسة المالية للصين ستصبح “أكثر قوة” في ضوء تخفيضات مزمعة بنحو تريلوني يوان (298.31 مليار دولار) في الضرائب والرسوم على الشركات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي بأبطأ معدل له منذ 1990 بسبب الحرب التجارية، مما تسبب في رفع تكاليف اقتراض الشركات وأضر بالاستثمار.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق، إن الصين ستخفض مستهدفها للنمو في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 بالمئة مقارنة مع المستوى الذي استهدفته لعام 2018 بـ6.5 في المئة بظل زيادة المخاطر جراء انحسار الطلب عالميا ومحليا والحرب التجارية الأمريكية.

المصدر: “رويترز”