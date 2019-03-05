العراق – بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي، والوفد المرافق لها، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد الحلبوسي خلال اللقاء ضرورة دعم العراق لتحقيق الاستقرار، وذلك من خلال التعاون في مجال الإعمار والاستثمار وعودة النازحين، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار للعراق خصوصا والمنطقة عموما.

و أكدت ناتالي التزام بلادها بالوقوف إلى جانب العراق لتحقيق الاستقرار.

وكالات