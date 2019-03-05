روسيا – أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن استعداد بلاده لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2019، وهو العام الذي سينتهي فيه عقد ترانزيت الغاز المبرم بين البلدين.

ولتمديد عقد ترانزيت الغاز بين موسكو وكييف، أشار رئيس الحكومة الروسية إلى ضرورة وجود ظروف اقتصادية وتجارية مغرية في العقد الجديد، مع ضرورة تسوية النزاعات التجارية بين شركتي الطاقة “غازبروم” الروسية و”نفطو غاز” الأوكرانية، إضافة لتوفر بيئة سياسية مستقرة في أوكرانيا.

وتخشى أوكرانيا حرمانها من عائدات ترانزيت الغاز الروسي، بعد بدء ضخه عبر أنبوب “السيل الشمالي-2″، الذي يجري مده حاليا من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ورغم الخلافات التجارية بين “غازبروم” و”نفطو غاز” بشأن إمدادات وترانزيت الوقود الأزرق، زاد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ مطلع العام الجاري إلى 7.6 مليار متر مكعب من الغاز.

وصدرت روسيا في 2017 قرابة 192.2 مليار متر مكعب من الغاز، منها 81% إلى دول أوروبا الغربية، وذلك عبر مسارات عدة بينها الأراضي الأوكرانية.

المصدر: “نوفوستي”