ليبيا – وسط ترحيب من الطلاب وطاقم التدريس قامت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو ووفد منظمات الأمم المتحدة المرافق لها بزيارة إلى المدرسة الأفريقية في مدينة سبها.

ريبيرو استمعت هي والوفد المرافق لها وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لمخلص عن تحديات التعليم في المدرسة والمدينة بشكل عام.

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كما أجرت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية زيارة إلى مركز سبها الطبي برفقة عميد البلدية.

وعرض مدير مركز سبها والعاملين هناك وضع المركز وشحة الإمكانيات التي يعاني منها وإمكانية مساهمة الأمم المتحدة في دعم المركز.

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