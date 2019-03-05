ليبيا – ناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي أمس الاثنين في إجتماعاً موسعاً مع مدير عام النقل بالشركة الصعوبات التي تواجه شبكات نقل الطاقة وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء سير العمل بإدارة صيانة الجهد الفائق ووضع الخطط الكفيلة والبرامج التي تتعلق بتطوير خطة الصيانة والوقوف على حجم المشاكل.

هذا وضم الإجتماع مدراءمشروعات النقل والتحكم والمعلوماتية وادارة شبكات النقل الشرقية بالإضافة إلى مدراء ادارة صيانة خطوط الجهد الفائق الشرقية ومدراء الإدارات الفنية .