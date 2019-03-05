ليبيا – عقد رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط و الغاز عماد بن كورة أمس الاثنين إجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف ليبيا لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة عبد الصادق.

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز على أهمية التنسيق المسبق بشأن إنشاء مصفاة الجنوب الأمر الذي ارتأه الطرفين للبدء في تنفيذ المشروع بشكل صحيح وعملي ليحقق النتائج المرجوة من تنفيذه.

وناقش الاجتماع القدرة الإنتاجية للمصفاة واحتياجات المنطقة من المحروقات وسبل تسويقها مستقبلاً.

وأتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمناقشة تطورات مراحل التنفيذ من خلال صلاحيات واختصاصات كل طرف.