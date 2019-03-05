صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش

صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش

سوريا – رجحت صحيفة “الوطن” السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في الرقة منتصف عام 2013، حيا يرزق ومحتجزا لدى تنظيم “داعش”، خلافا لما كان أعلن عنه سابقا حول إعدامه.

واستندت “الوطن” في معلوماتها على مصادر كنسية سورية، إذ قالت إن “الأخبار التي تشير إلى أن الأب دالوليو لا يزال حيا، وأنه رهينة لدى تنظيم داعش قد تكون صحيحة”.

فيما نقلت مصادر سورية أخرى تأكيد منظمة “الإغاثة والمصالحة الدولية”، أن الأب دالوليو “لا يزال حيا يرزق مع رهائن آخرين لدى تنظيم داعش”.

وكانت صحيفة “التايمز”، قد ذكرت أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى التوصل لاتفاق مع قوات “قسد” لتأمين ممر آمن، واستخدم التنظيم بمفاوضاته ورقة الرهائن المختطفين، ومن بينهم الأب باولو دالوليو وصحفي بريطاني.

واختطف “داعش”، الأب باولو في يوليو 2013 في الرقة، ومنذ ذلك الحين بات مصير القس غير معروف، في ظل ورود روايات عدّة تؤكد إعدامه خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الرقة.

المصدر: وسائل إعلام سورية