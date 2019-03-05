ليبيا – واصفاً إياها بالجريمة الكارثية والبشعة في حق الوطن والمواطن ، تمكن عناصر الحرس البلدي في طرابلس من ضبط موقع في جنوب العاصمة يبيع لحوم الأغنام النافقة بسبب المرض .

وفي إيجاز صحفي تلقت المرصد نسخة منه ، كشف الحرس البلدي بأن القصة بدأت عندما تلقى بلاغ بشأن وجود أغنام نافقة بمكب الكريمية في جنوب طرابلس حيث تحرك عناصر البحث الجنائي والحرس لعين المكان .

وعلى إثره ، باشرت الجهتين وعلى الفور عمليات البحث والتحري بما فيه التحرك لمزارع بيع المواشي والأغنام القريبة حتى تمكنوا من الوصول ، أمس الإثنين ، للمكان الكارثة ألا وهي ذبح الخراف الميتة بسبب المرض وبيعها لشركاء الجريمة الآخرين ألا وهم محلات الجزارين والسلخانات.

ووفقاً لذات الإيجاز فأن بعض هذه المواشي وبحسب التقرير المبدئي قد مات بسبب مرض اللسان الأزرق المعدي والبعض مصاب بإلتهاب الكبد مؤكداً بأن طريقة تربيتها غير صحية وملائمة وهو ماساعد في سرعة إنتشار المرض فيما ضبط أشخاصاً متلبسين في الموقع وهم يقطعون الماشية النافقة دون ذبح ذلك لأنها ماتت أصلاً بسبب الأمراض .

وختم الحرس البلدي مؤكداً بأن الأدهى والأمر في هذه القضية هو محاولات الوساطة والضغط من بعض من وصفهم بـ ” اللا بشر ” للتكتم على الجريمة والتغاضي عنها مؤكداً بأن حرباً على المواطنين باتت معلنة من قبل تجار لايخافون الله ولا يخشون على المواطن المسكين ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات