ليبيا – وقع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم خلال الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب الذي انعقد بتونس أمس الإثنين على عدد من الإتفاقيات والبروتوكولات.

وزارة العدل أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الإتفاقيات شملت البروتوكول العربي لمنع و مكافحة القرصنة البحرية والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الإتجار بها.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يعزز العمل العربي المشترك في مجال التعاون القضائي والامني ورسم السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة الإرهاب و الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.