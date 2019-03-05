ليبيا – خلال لقائه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية ، قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الوفاق مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق او فترة زمنية ، وهو ما يجب أن يسود بين الليبيين جميعاً دون إستثناء في علاقاتهم على كافة المستويات والتوجهات .

وفي اللقاء ذاته الذي نقلته وتابعته قناة وصحيفة المرصد ، قال السراج أن التوافق لا يعني أن لايوجد خلاف بل يعني أن يكون الخلاف أن وُجد حضارياً ، و في اطار الثوابت الوطنية من وحدة الوطن وسلامته وسيادته وأمنه وحقوق مواطنيه.

وأضاف بأن هذه الحقوق لكل المواطنين داعياً لضرورة أن تتوقف حملات تخوين وشيطنة المختلفين قائلاً بأن النهج لا يبني الدول.

وقال : “من هذا المنطلق جاء إجتماعنا مع السيد خليفة حفتر في إطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من أجل حقن الدماء ، والوصول لصيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري والحرب الأهلية ، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه”.

وعن فحوى اللقاء ، قال : ” اتفقنا على عدم إطالة الفترة الانتقالية ، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام وتوفير المناخ الملائم لإجراءها ، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.”

و تابع : ” خلال لقاء أبوظبي أكدت على مبادئ غير قابلة للتنازل تتلخص في مدنية الدولة ، والفصل بين السلطات ، والتداول السلمي على السلطة وعلى عدم وجود حل عسكري أو مكان لعسكرة الدولة وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن وأن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء و التسامح ” .

وفي ذات الصدد أعرب السراج عن رفضه لأي محاولات من أي جهة كانت لخلق فتن قال بأنه من شأنها ادخال المدن الليبية في حرب أهلية وأضاف : ” نحن ثقة في قدرتنا على إجتياز كل المخاطر ، وأؤكد أنه بالتوافق نستطيع معاً محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة ، وبسط الأمن في جميع انحاء البلاد ” .

وعن مستجدات الوضع السياسي قال : ” إذا كنا نعمل على إيجاد توافق داخلي، فنحن أمام تحدي كبير للعمل على إيجاد توافق دولي تجاه الازمة في بلادنا ، كلكم تشاهدون التنافس الإقليمي والاوروبي والدولي ، وحجم التدخلات السلبية منذ 2011 ، لذلك نقوم بعقد لقاءات مع قيادات تلك الدول رغم كل التناقضات ونحن نعمل على مسافة واحدة من الجميع حتى نصل الإستقرار وإنهاء الصراع” .

وبالعودة إلى لقاء أبوظبي مع المشير حفتر ، قال :” لمن يعترضون على مثل هذه اللقاءات ، ما هو البديل برأيكم ؟ السلام هو خيارنا ، والبديل يأخذنا لصراع مسلح وحرب أهلية ، والمزيد من الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات وموت الشباب ، ولن يكون هناك رابحاً في هكذا صراع ، بل هناك خاسر واحد هو الوطن ” .

وأشار السراج إلى أن جميع الليبيين شركاء في هذا الوطن ، مؤكداً بأن الحل ليس حكراً على أي مجموعة أو فئة ولن يكون من خلال لقاءات ثنائية مغلقة ، وبأن التوافق هو أساس العملية السياسية .

كما دعا الجميع إلى المشاركة في صياغة الحل دون إقصاء لأحد ليساهم الجميع في رسم خارطة المستقبل ، وأكد انه ليس لأحد الحق في إصدار صكوك الوطنية وقال : ” خيارات اليوم ، قد لا تكون متاحة في الغد ” .

وإعتبر السراج إن إجتياز ليبيا للأزمة الراهنة مرتبط بصناعة السلام وهو من شيم الشجعان داعياً الجميع إلى التسلح بالايمان وقال : ” لدينا الثقة الكاملة في قدرة أبناء هذا الشعب على مواجهة تحديات المرحلة وإجتياز الازمة الراهنة بسلام وإقتدار ، لتبدأ مسيرة البناء والإعمار ، وتعويض سنوات المعاناة ، ولنجعل من بلادنا واحة استقرار وتنمية .ونفتح معا صفحة الأمل ” .

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه الى برامج الاصلاح الإقتصادي وقال : ” في موازاة الجهد السياسي عملنا على التخفيف من معاناة المواطنين من خلال برنامجين متزامنين للإصلاح الاقتصادي والأمني .”

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تقليص العجز، وتراجع تدريجي للتدهور في سعر الدينار، وانخفاض في اسعار المواد الاساسية، مؤكدا أن هذه مرحلة أولى تتبعها مراحل متفق بشأنها، كما أشار إلى ضرورة استكمال هيكلية ميزانية الدولة التي تستنزف الرواتب اكثر 60% منها ليوزع ما تبقى لتغطية الاحتياجات والقطاعات المختلفة ومشاريع الخدمات والتنمية .

وتقدم السراج في هذا الصدد بالشكر لتعاون وتجاوب المؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة، واكد أن الترتيبات المالية لعام 2019 ستعلن قريباً. كما تطرق إلى الترتيبات الأمنية التي قال بأنه تم انجاز مراحل منها تحت إشراف وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بوتيرة مختلفة تسرع أحيانا وتبطء في أحيان أخرى ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات