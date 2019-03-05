ليبيا – أصدر كل من المجلس البلدي وأعيان ومشائخ وأهالي الرجبان بياناً اليوم الثلاثاء حول إجتماع زوارة تلاه الشيخ حسين العكرمي الذي حضر الإجتماع مؤكداً بأن مخرجاته قد تم تجييرها من إتفاقات إجتماعية تخص القبائل إلى عمل مناهض للمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة .

وفي وقفة أمام مقر البلدية ، تلى المشائخ والمجلس البلدي بياناً توجهوا فيه بدابة بالتحية لانتصارات القوات المسلحة في الجنوب وتحريره الإرهاب والعصابات الإجرامية مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم الجيش وقياداته .

وأضاف : ” بالإشارة إلى ما ورد في بيان زوارة الأخير بشأن عدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه ضد الطرف الآخر من المنطقة الغربية، فالمقصود بها السلم الأهلي بين القبائل وهو دور اجتماعي بحث، يتعلق باتفاقيات اجتماعية سابقة ولا يشمل هذا سلطات الدولة الشرعية المتمثلة بالجيش الليبي “.

وإستنكر أهالي الرجبان محاولات البعض تكييف الإجتماع ضد المؤسسة العسكرية والنيل من انتصاراتها شرق البلاد وغربها وجنوبها وأضاف : ” نؤكد دعمنا للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر وكل قيادات الأركان والمناطق العسكرية التابعة للقيادة العامة ” .

كما إستنكرت الرجبان محاولة بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات النيل من موقفها مؤكدة بأن هؤلاء تناسو مواقفهاالداعمة للجيش منذ بداية عملية الكرامة وتناغمها معه وإن تباعدت المسافات وقال : ” لقد شهدت على ذلك محاور القتال ضد قوات قسورة وأخرى ضد ما يسمى فجر ليبيا ولقد روت دماء شهدائنا تراب الوطن ومحاور الاشتباك دفاعاً عن قاعدة الوطية و عن ليبيا”.

وختم البيان مؤكداً : ” إيماناً بأن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة لها كل الحق بالانتشار داخل حدود الوطن ، فإننا ندعم جميع تحركات الجيش لتحرير الوطن واستعادة الدولة ” .

بيان صرمان

وقد توالت البيانات المنشقة عن إجتماع زوارة الذي إنعقد يوم أمس الأول وضم مشائخ وحكماء عن المنطقة الغربية وأعلن في ختامه رفضي لأي تحرك للقوات المسلحة في المنطقة ، حيث أصدر المجلس الأعلى لقبائل ومشائخ النوائل بياناً اليوم الثلاثاء مؤكداً بأن من حضر بإسم القبيلة في هذا الإجتماع لايمثل إلا نفسه كونه منتحل للصفة لحضوره بغير تخويل منها وهو ذات الموقف الذي أعلنته مدينة صرمان عبر مجلسها الإجتماعي .

المرصد – متابعات