تركيا – أشرف قادة الجيش التركي على مراقبة سير مناورات “الوطن الأزرق 2019” في يومها السابع، عبر طائرة التحكم والإنذار المبكر.

وشارك في المراقبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.

وفي حديثه للجنود والضباط الأتراك في أرض المناورات أكد أكار على نجاح سير المناورات بشكل جيد قائلاً: ” إن قواتنا البحرية أثبتت مجددا قوتها لنا ولكل من يتابع مناورات الوطن الأزرق، إنّ النتائج التي تم تحقيقها سارة جدا، والمناورات ناجحة”.

كما أشار أكار إلى حرص بلاده على تحسين علاقات حسن الجوار مع اليونان قائلاً : “في إطار اللقاءات التي أجريتها مع نظيري اليوناني، اتفقنا على زيارات متبادلة بين البلدين من أجل الوصول بعلاقاتنا إلى مستوى متقدم”.

كما شدد أكار في الوقت نفسه على أنهم حريصون للحفاظ على مصالح الشعب التركي وحقوقه في بحار إيجة والمتوسط والأسود، على أتم وجه.

وتجري المناورات التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة في كل من البحر الأسود، وبحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، بمشاركة 103 سفن حربية تركية.

وتشارك في المناورات وحدات من القوات البرية والبحرية التركية.

وتهدف المناورات التي تشرف عليها القيادة المركزية للحرب البحرية، إلى رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة والسفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية.

ويختبر الجيش التركي خلال المناورات مروحيات “العنقاء” وطائرات بدون طيار “بيرقدار” المحليتين، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المحلية CİRİT وUMTAS

الأناضول