وخلال عام واحد، استطاع الكلب الذي يحمل اسم “لوك” من إحباط تهريب ما يزيد عن 745 آلاف يورو، كان مسافرون يحاولون إخراجها عبر مطار “دوسلدورف”، الواقع غربي ألمانيا، وفق ما ذكر موقع إذاعة غرب ألمانيا WDR.

وأبهر أداء الكلب الذي انضم للعمل في المطار قبل شهرين مدربيه، إذ استطاع خلال فترة وجيزة من تحقيق نتائج مبهرة.

وبمقدور المسافرين في المطارات الألمانية حسب الموقع حمل 10 آلاف يورو كحد أقصى، مع ضرورة إبلاغ الجمارك في حال تخطوا ذلك الرقم، إلا أن البعض يحاول تهريب الأموال عبر اتباع مجموعة من الحيل كإخفائها في أماكن يصعب توقعها، الأمر الذي يجعل الكلاب البوليسية مثالية للاستخدام في القبض على من ينتهك القانون.