الرياض – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول مواضيع أساسية متعلقة بالأزمة السورية.

تصريح لافروف جاء خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري في الرياض اليوم الثلاثاء.

وفي معرض الحديث دعا لافروف المعارضين السوريين لدعم جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق ليس فقط بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري، بل وفي تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأضاف الوزير الروسي: “أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كافة المواضيع الرئيسية”.

وزار لافروف الرياض في إطار جولة إقليمية يقوم بها تشمل أيضا قطر والكويت والإمارات.

المصدر: وكالات