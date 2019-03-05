ليبيا – شدد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي على أهمية عقد الملتقى الوطني الجامع الذي تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقده خلال الفترة القليلة القادمة.

لنقي دعا في تصريحات له في القاهرة نقلتها وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق الى أن يتم اختيار أعضاء الملتقى بدقة وتنوع بحيث يشمل الأطياف السياسية المتنوعة من كافة أنحاء البلاد.

وطالب عضو مجلس الدولة أن تكون آلية تنفيذ توصيات الملتقى الوطني بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي طبقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي.

ونبّه لنقي إلى ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولاً وإنهاء الأجسام الموازية قبل إجراء الانتخابات التشريعية.

وفي ذات التصريحات، أعلن لنقي تأييده دون تردد فرض عقوبات على المعرقلين الحقيقيين للعملية السياسية ، مؤكداً على أن تنفذ العقوبات بالفعل دون إبطاء أو تحيز في حق المعرقلين للعملية السياسية.