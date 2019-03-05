وقالت متحدثة باسم الشركة المالكة للمحطتين الإذاعيتين الناطقتين بالفرنسية “سيكوي” و”ريزم” ومحطة “ذا بيت” الناطقة بالإنجليزية إن موسيقى جاكسون سحبت من قوائم البث بدءا من صباح الاثنين.

وأضافت كريستين ديكير، المتحدثة باسم كوجيكو، أن التصرف جاء استجابة لردود أفعال المستمعين على الفيلم الوثائقي.

وتابعت أن القرار سيطبق أيضا على محطات كوجيكو ميديا في الأسواق الأصغر في كيبيك، حيث تملك الشركة 23 محطة إذاعية.

يذكر أن الفيلم الوثائقي “الخروج من نيفرلاند” بدأ عرضه، الأحد، على شاشة “إتش بي أو”.

ويتعلق بتفاصيل اتهامات بالانتهاك يقدمها رجلان كانا قد نفيا في الماضي تعرضهما للتحرش على يدمايكل جاكسون بل ودعماه أمام السلطات.