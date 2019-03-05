ليبيا – عثرت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي على مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة بمنطقة بودزيرة.

رئيس مصلحة الأحوال بنغازي المقدم أسامة الدرسي قال عبر المكتب الإعلامي للمصلحة أمس الاثنين “إنه بعد ورود معلومات عن مخزن يتردد عليه بعض موظفي المصلحة دون علمنا به تم التوجه للمخزن الذي يقع في منطقة بودزيرة وجدناه ممتلئ بأثاث وقرطاسيات تابعة للمصلحة”.



وأكد مدير الفرع بإنه سيتم إحالة كل متورط في التستر والعبث بالمخزن للتحقيق ، مضيفاً بأن هذه الأوارق تخص الدولة الليبية وعمل المصلحة اليومي ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارة الفرع في أشد الحاجة إليه لتقديم الخدمات للمواطن.

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