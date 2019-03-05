ليبيا – تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بنغازي بعد ورود معلومات عن وجود مصنع متكامل لتصنيع الكحول، من مداهمة المصنع الكائن في منطقة الماجوري وذلك بعد إعداد محضر إستدلال وتحري وأخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة المكان.

مديرية أمن بنغازي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية أنه تم العثور بداخله على كمية كبيرة من الخمور معدة للشرب تقدر بحوالي 120 برميل بلاستيك سعة 200 لتر وسبع براميل حديد سعة الواحد 200 لتر جاهزة للبيع.

وبلغت إجمالي الكمية 20 الف لتر من الخمور ومجموعة صناديق خميرة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

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