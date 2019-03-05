مصر – كشف لاعب المنتخب المصري للمصارعة، محمد السويفي، فضيحة كبرى تسببت في استبعاد 3 لاعبين من المشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من التتويج ببعض الميداليات.

وقال السويفي في تصريحات خاصة لـ “الشروق”: “فرج عبد الرازق مدرب المنتخب لم يحضر الاجتماع الفني وقرعة بطولة دولية ودية مقامة حاليا في بلغاريا مما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المشاركة في المنافسات وخسارتنا لميداليتين متوقعتين”.

وأضاف: “نفس المدرب كان سببا في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012 عندما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المنافسات في الدورة الأولمبية وحرمان مصر كذلك من المنافسة على الميداليات بسبب نومه أيضا”.

وواصل: “الأزمة الثانية هي أنني استبعدت من المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري بسبب مجاملة المدرب للاعب آخر على حسابي.

وأوضح: “كان من المنتظر أن أشارك في بطولة إفريقيا وتمثيل مصر حيث من المتوقع من حصدي ميداليتين ذهبيتين ولكن ذلك لم يحدث بسبب مجاملة المدرب للاعب آخر من المنتخب على حسابي. شاركت في التجارب الرسمية المؤهلة في بطولة إفريقيا وحصلت على المركز الأول، وبعد 10 أيام تم إبلاغي من الاتحاد بالخضوع لتجارب جديدة بمفردي فقط من المنتخب لا أعرف لماذا وشاركت فيها بالفعل وفزت في مباراتين وخسرت مباراة وحيدة وبالتالي أتأهل أيضا للبطولة”.

وأشار اللاعب إلى أنه اجتمع مع وزير الشباب والرياضة بسبب تلك الأزمة ووعده بحل الأمر ومحاسبة المخطئ.

المصدر: “shorouknews.com”