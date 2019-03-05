ليبيا – اجتمع أمس الإثنين رئيس مصلحة المطارات بمقر المصلحة وبحضور مدير عام مطار طرابلس الدولي ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام المختصة بالمصلحة والمطار مع مدير منفذ مطار طرابلس ورئيس مكتب الشؤون الإدارية بالمنفذ.

الاجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة مناقشة الترتيبات الأمنية بمطار طرابلس الدولي ووضع آلية مناسبة لإجراءات منح تصاريح دخول الأفراد والآليات للشركات المنفذة لمشاريع الإنشاء والصيانة بالمطار وشركات الطيران التي بحاجة لإجراء أعمال الصيانة لطائراتها داخل المطار وإستخراج قطع الغيار اللازمة لتشغيل المطارات التابعة للمصلحة.