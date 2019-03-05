ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين وزير خارجية ايطاليا إينزو مواڤيرو ميلانيزي في العاصمة الايطالية روما.

الاجتماع استعراض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق مستجدات العملية السياسية في ليبيا والتأكيد على دعم العملية الانتخابية واستقلالية المؤسسات والتبادل السلمي للسلطة.

وبدوره، أعرب معيتيق عن أمله بأن تبذل الحكومة الايطالية جهودها لفتح القنصلية الايطالية في بنغازي في أسرع وقت ممكن لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الشرقية واستمرار العمل المشترك لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.