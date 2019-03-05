وذكرت السلطات الأمنية في سجن “كوندي سور سارث” تعتقد أن السجين يحمل حزاما ناسفا، فيما تتحدث وزيرة العدل عن “هجوم إرهابي”.

ونقل موقع “فرانس تيفي أنفو” عن وزيرة العدل، نيكول بيلوبيت، قولها “البصمة الإرهابية في هذا الهجوم موجودة”.

وذكر الموقع الفرنسي أن المهاجم، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، ضرب حارسين بالسكين، ثم صرح أنه يحمل حزاما ناسفا قابلا للانفجار.

وتابع المصدر أن السجين يقضي عقوبة بالسجن مدتها 30 عاما، بتهم تتعلق بالاختطاف والحبس القسري والسطو المسلح.

وقال موقع “بي إف إم تيفي” الفرنسي إن السجين يعرف بفكره المتطرف داخل السجن .

فيما تم نقل الحارسين المصابين، اللذين لا يعانيان من إصابة خطيرة، إلى المستشفى.