واشنطن: نأمل في أن تخدم خيارات لبنان مصالحه لا مصالح أطراف خارجية

واشنطن: نأمل في أن تخدم خيارات لبنان مصالحه لا مصالح أطراف خارجية

لبنان – أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة ديفيد ساترفيلد بالحكومة اللبنانية، وأعرب عن أمل واشنطن في أن تكون خيارات لبنان إيجابية ولمصلحته لا لصالح أطراف خارجية.

وقال ساترفيلد خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: “لبنان أصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلاد ومكافحة الفساد وبالمسائل الأمنية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ملتزمة بلبنان بشكل كبير، وتود أن تراه يتقدم ويواجه خياراته”.

وتابع: “سيتم التعامل من قبلنا ودول أخرى، حسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي نأمل أن تكون إيجابية ولمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء