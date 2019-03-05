ليبيا – بحث وزير عدل الوفاق محمد عبد الواحد اليوم الثلاثاء مع وفداً من بعثة الإتحاد الأوربي في ليبيا “اليوبام ” دعم العدالة الجنائية في ليبيا.

عبدالواحد إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل أوجه التعاون بين الجانبين خلال المدة القادمة والتي تتركز علىدعم العدالة الجنائية في ليبيا من خلال تطوير مركز الخبرة القضائية ودعم وبناء قدرات جهاز الشرطة القضائية وفق الأولويات المقدمة للمجتمع الدولي من طرف وزارة العدل.

وبدوره،شدد عبد الواحد على أهمية الشراكة بين وزارة العدل وبعثة الإتحاد الأوربي في ليبيا،معرباً عن تقديره للمجهودات التي تبذلها البعثة في دعم الأمن والإستقرار وبناء المؤسسات في ليبيا.

ومن جانبه أكد الوفد الأوروبي على التزامه بمساعدة ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية.

هذا وضم الوفد كلاً من رئيس البعثات المدنية للاتحاد الأوربي ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا” اليوبام ” وعدداً من المسؤولين في البعثة ومن الجانب الليبي مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار الوزير ورئيس قسم التعاون بالوزارة .