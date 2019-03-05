ليبيا – وصل إلى مدينة بني وليد أمس الإثنين وفد من الهيئة الطبية الدولية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين وقد رافقهم في جولاتهم داخل المدينة محمد أمبارك عضو المجلس البلدي.

الوفد قام بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس بزيارة لمقر النازحين من مدينة تاورغاء ومن مدينة أوباري وذلك لمعاينة مكان إقامتهم وتحديد كل مايلزمهم.



وقد أجرى وفد الهيئة زيارة غلى المركز الصحي وسط المدينة لتقييم المركز وإمكانية توفير أطباء زائرين وبعض المستلزمات الطبية.



كما تم الاتفاق بين بلدي بني وليد والمنظمة على فتح مكتب لهم داخل البلدية على أن يتواجد فريق طبي مختص لمدة يومان في الأسبوع خاصة للنازحين وتحديد يوم ليكون داخل المركز الصحي وسط المدينة.

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