غزة – وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيرز” (شمال).

وأفاد مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لمراسلة وكالة الأناضول، أن “وفدا أمنيا، رفيع المستوى، من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل غزه بعد ظهر اليوم”.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات من حركة “حماس”، وفصائل فلسطينية أخرى.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

وكالات